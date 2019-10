Facebook

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Cafe in St. Peter einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an den Türen. Ebenfalls derzeit unbekannte Täter brachen in weiterer Folge die Tür eines nahegelegenen Gasthauses gewaltsam auf und drangen so widerrechtlich in das Lokal ein. Die genaue Schadenslage steht derzeit noch nicht fest, weshalb auch die Schadenshöhe noch unbekannt ist. Ein Tatzusammenhang dürfte bestehen.