Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Als ein Polizist in Griffen vom Nachtdienst mit dem Fahrrad nach Hause fuhr, sah er eine Schlange auf der Straße © KK/Happ

Schon wieder wurde in Kärnten eine Königspython gefunden. Erst am Samstag wurde ein Mann ausgeforscht, der in Feistritz insgesamt neun Königspythons ausgesetzt hatte. Nun wurde erneut eine Schlange gefunden. Als ein Polizist in Griffen vom Nachtdienst mit dem Fahrrad nach Hause fuhr, sah er eine Schlange auf der Straße. "Er machte ein Foto und schickte es mir", sagt Schlangenexpertin Helga Happ. Sofort rückte die Reptilienzoo-Besitzerin aus, um die Schlange zu retten.