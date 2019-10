Facebook

An bisher festgelegten Eckdaten wie dem 50-Meter-Becken für Sportler wird nicht gerüttelt © SolisImages - Fotolia

Seit Monaten steht der Standort für das neue Klagenfurter Hallenbad vis á vis von Minimundus fest. Nun gibt es eine neue Entwicklung, die die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) am Montag gemeinsam mit Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler (SPÖ) und den Stadträten Markus Geiger (ÖVP) und Frank Frey (Grüne) vorstellte. "Die Stadt wird die sogenannten Rohrer-Gründe, die zwischen dem Hallenbad-Grundstück und dem Park&Ride Minimundus liegen, ankaufen", kündigte Mathiaschitz an. Der entsprechende Beschluss soll am Dienstag im Stadtsenat gefasst werden. Da sich die Rathaus-Koalition einig ist, gibt es die erforderliche Mehrheit.