Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnte den Brand rasch löschen und den Rauch absaugen © KLZ/Koscher

In der Nacht auf Montag heulten in Klagenfurt Sirenen. Der Grund dafür war ein Brandalarm in einer Wohnung. Eine 87-jährige Pensionistin hatte eine brennende Kerze auf einem Holztisch abgestellt. Danach dürfte sie sich schlafen gelegt haben. Durch das Abbrennen der Kerze begann das Holz des Tisches zu glosen, in weiterer Folge wurde der Rauchmelder ausgelöst.