Nach ein Jahr Pause gedachte die Ulrichsberggemeinschaft wieder der Gefallenen der Weltkriege und des Abwehrkampfs. Schauplatz der Feier war der Herzogstuhl am Zollfeld.

Am Herzogstuhl gedachte man an die Gefallenen der Weltkriege und des Abwehrkampfes © Köstinger

Vier Schautafeln vorm Herzogstuhl am Zollfeld dokumentieren 60 Jahre Ulrichsberggemeinschaft. Fotos zeigen ehemalige Bundeskanzler, Verteidigungsminister und Landeshauptleute am Rednerpult des Ulrichsbergtreffens, das seit 1959 jedes Mal am ersten Sonntag im Oktober abgehalten wird. Dazu auch Bilder mit tausenden Gästen.