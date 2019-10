Günstiges Gebrauchtes gibt es noch heute auf der Baby- und Kinderbörse in der Messehalle 4 in Klagenfurt zu erwerben.

Jedes Jahr gibt es sehr viel Interesse an der Baby- und Kinderbörse © Markus Traussnig

Der Ansturm war schon am ersten Tag enorm: Tausende haben gestern in der Messehalle 4 gebrauchte, aber gut erhaltene Kinder- und Babysachen gekauft. Hunderte Verkäufer boten ihre Ware an. „Es war ein gigantisch starker Tag“, sagt Christian Wallner, Sprecher der Kärntner Messen, der die Verkaufsbörse erfunden hat. „Das war vor neun Jahren“, sagt er, „mein Sohn Oliver, der damals der Auslöser war, hat heute schon selbst verkauft.“ Aus der Börse, die damals im Obergeschoß einer Halle stattfand, wurde eine zweitägige Verkaufsveranstaltung mit 530 Anbietern.