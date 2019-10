212 Ruderer aus 15 Nationen waren am Samstag bei der Regatta um die Rose vom Wörthersee am Start. Der Bewerb des RV Albatros fand zum 20. Mal statt.

So sehen Sieger aus: Tamas Bence und Ute Simma - sie gewannen die Goldene Rose vom Wörthersee ©

Das Wetter könnte gar nicht besser sein, nicht zu kalt, nicht zu warm und fast kein Wind“, sagt Willy Kosta am Samstagvormittag kurz vor dem Start seiner Regatta in Velden am Wörthersee. Irgendwie ist es tatsächlich seine Regatta, denn, der Präsident des Rudervereins Albatros hat sie vor mittlerweile 20 Jahren quasi erfunden.