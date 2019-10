Facebook

Abends verfällt die Stadt in einen Dornröschenschlaf. © Weichselbraun Helmuth

Letzten Samstag bot sich den Passanten auf dem Neuen Platz ein erfreulicher Anblick: Im Rahmen der Veranstaltung „Stadtlesen“ -> Hier geht es zur Geschichte blätterten Menschen in Büchern und plauderten auf Sofas gemütlich miteinander. Einen Moment lang hatte man das Gefühl, in einer Großstadt zu Hause zu sein. Beim anschließenden Stadtspaziergang folgte die Ernüchterung: Nach Ende der gesetzlichen Ladenöffnungszeit sperren rund um den Alten Platz nicht nur die Geschäfte, sondern auch ein Kaffeehaus nach dem anderen zu. Das Ergebnis: Während sich anderswo ab 17 Uhr die Straßen füllen, herrscht in der Fußgängerzone bis auf wenige Ausnahmen Bettruhe.