Turbulente Szenen spielten sich Freitagmittag in einem Mehrparteienhaus ab. Ein 28-jähriger Klagenfurter schlug einen 48-jährigen Nachbarn und dessen Cousin. Bei der Festnahme des Randalierers wurde ein Polizist verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizisten haben den Schlägr festgenommen © Jürgen Fuchs

Am Freitag gegen 11.30 Uhr wurde in einem Mehrparteienhaus ein 28-jähriger Mann von Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße in dessen Wohnung vorläufig festgenommen. Der Mann hatte zuvor seinen 48-jährigen Nachbarn sowie dessen 60-jährigen Cousin geschlagen.