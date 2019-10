Dichtere Wolken, die immer wieder auflockern, begleiten und tagsüber. Es bleibt jedoch von in der Früh bis am Abend trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen 12 und 17 Grad.

© Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Am Samstag gibt es in weiten Teilen unseres Landes oft dichtere Wolken, die jedoch immer wieder auflockern sollten, länger vor allem nach Süden hin. Dabei bleibt es zumeist vom Morgen bis zum Abend auch trocken und nur gelegentlich könnten vorübergehend einmal leichte Regenschauer vom Norden her weiter in den Süden übergreifen. "Die Temperaturen haben auch weiterhin herbstlichen Charakter und man muss sich deshalb auch wärmer anziehen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Temperaturen liegen am Nachmittag zum Beispiel in der Region rund um Villach nahe +16 Grad.