Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Klagenfurt gleich in drei Bürogebäude heimgesucht. Die Täter brachen mehrere Türen gewaltsam auf. Außerdem stahlen sie Bargeld.

Einbrecher knackten mehrere Türen © Weichselbraun

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Klagenfurt gewaltsam in drei Bürogebäude ein. Die Einbrecher brachen dort gewaltsam mehrere Bürotüren auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse. Aus einem Büro wurde ein Winkelschleifer und aus einem weiteren ein Bargeldbetrag in der Höhe von mehreren Hundert Euro gestohlen. Durch das Aufbrechen der Bürotüren entstand großer Sachschaden.