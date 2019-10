In Magersdorf gibt es das Naturprojekt "Waldstadion". Dort kann man sogar gleichzeitig Bäume und Fußballspiele anschauen.

In Magersdorf nahe Wolfsberg liegt das "Stadion im Wald". Der Fußballplatz ist gepflegt, hier wird auch Meisterschaft gespielt © Marco Staubmann/KK

Dass Kärnten einen Wald im Stadion hat, ist inzwischen weltweit bekannt. Und dass deshalb der Wolfsberger AC seine Europa-League-Heimspiele in Graz statt in Klagenfurt austragen muss, ebenfalls. Aber das Lavanttal kann mit einem Stadion im Wald kontern, in dem das Bäumeschauen und Fußballspielen sogar gleichzeitig gestattet ist.