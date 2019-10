Irgendwann im Laufe des Donnerstags suchten Unbekannte ein Wohnhaus in Klagenfurt auf. Sie durchwühlten das ganze Haus und stahlen Schmuck und Bargeld.

Die Einbrecher kamen über eine Terrassentür © APA

Das ist der Albtraum vieler Wohnungsbesitzer: Unbekannte durchwühlen den gesamten privaten Bereich. Am Donnerstag haben Einbrecher ein Wohnhaus in Klagenfurt heimgesucht - und zwar irgendwann zwischen 8 und 20.45 Uhr. Die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung. Gestohlen wurde Schmuck und Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro.