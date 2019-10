Klagenfurt Gefährlicher Schulweg in der Innenstadt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kurve vor der Benediktinerschule ist derzeit auch für Busfahrer eine Herausforderung © Odebrecht

Der Bau der Tiefgarage auf der Vitaneum-Baustelle beim Benediktinerplatz in Klagenfurt geht zügig voran. Derzeit werden Oberflächenarbeiten durchgeführt, weshalb es zu Behinderungen im Straßenverkehr kommt. Die durch Bauzäune eingeengte Kurve ist eine Herausforderung für Busfahrer und Radfahrer, aber vor allem eine potenzielle Gefahrenstelle für die Marktbesucher, speziell für die vielen Schüler.

Da diese in den vergangenen Tagen die Straße häufig an gefährlicher Stelle überquert und Eltern ihre Bedenken geäußert haben, hat man reagiert. Vertreter der Schule, Behörde, Polizei und Stadt haben sich am Dienstag vor Ort getroffen. „Wir haben zwei Schülerlotsen im Einsatz und haben uns geeinigt, dass das Ordnungsamt hier verstärkt kontrollieren soll“, sagt Schulreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). Vorläufig seien keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen geplant. „Der personelle Einsatz in diesem Bereich ist auf jeden Fall wichtig, aber sollte dieser nicht ausreichen, bin ich für weitere Maßnahmen offen“, sagt Verkehrsreferent Stadtrat Christian Scheider (FPÖ).