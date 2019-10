Unfall in Klagenfurt: An einer Kreuzung kollidierte ein Pkw mit einem Kleinmotorrad. Lenker (16) und Beifahrerin (14) im Klinikum.

Der Kleinmotorradlenker und seine Beifahrerin wurden ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert © KLZ/Scheriau

Unbestimmten Grades wurden am Mittwoch um 19.10 Uhr in Klagenfurt zwei Teenager bei einem Unfall verletzt. Ein 16-Jähriger aus Liebenfels fuhr mit seinem Kleinmotorrad in Klagenfurt auf der St. Peter Straße - auf dem Sozius befand sich seine 14-jährige Begleiterin - und wollte die Kreuzung mit der Reichenberger Straße in gerader Linie überqueren.