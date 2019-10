Facebook

Die Handschellen klickten bei einem 23-jährigen Verdächtigen © APA/Hochmuth

Raubüberfall in Klagenfurt: Am Mittwoch um 14.40 Uhr bedrohte laut Anzeige ein 23-jähriger Mann aus Krumpendorf in der Klagenfurter Innenstadt einen 17-jährigen Mann aus der Landeshauptstadt mit einem Messer und nötigte diesen dadurch zur Herausgabe von 30 Euro.