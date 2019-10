Facebook

In den nächsten Tagen soll das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft abgeschlossen sein © KLZ/Weichselbraun

Grausame Szenen sollen sich in einem Klagenfurter Pfarrkindergarten abgespielt haben. Wie jetzt bekannt wurde, soll eine Kindergartenleiterin Kinder bei winterlichen Temperaturen ohne Jacke ins Freie geschickt haben, damit sie sich beruhigen. Zur Zeit des Mittagsschlafes sei das Aufsuchen der Toilette angeblich verboten gewesen. Ein Kind soll sich deshalb in die Hose gemacht haben und in Folge an Albträumen und Ängsten gelitten haben. Darüber hinaus sollen die Kinder auch grob angegriffen worden sein.