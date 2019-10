Am Landesgericht Klagenfurt wurde über die K.E. Reitsportzentrum KG in Reifnitz und dessen Gesellschafter das Konkursverfahren eröffnet.

© Markus Traussnig

Am Dienstag, 1. Oktober, wurde über Gläubigerantrag über das Vermögen der Firma K.E. Reitsportzentrum KG in Reifnitz ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Hauptgläubiger ist eine Bank. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband sind zehn Gläubiger betroffen, die rund drei Millionen Euro Passiva im Insolvenzverfahren anmelden werden. Aktiva gibt es in Form von Liegenschaftsvermögen und des Superädifikates, welches mit Pfandrechten überbelastet ist. Das Reitsportzentrum ist seit Jahresanfang stillgelegt.