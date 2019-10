Facebook

Jubelstimmung bei den Grünen rund um ihre Spitzenkandidatin Olga Voglauer (Mitte) © ©helgebauer

Im Bezirk Klagenfurt-Land und in der Landeshauptstadt haben wir traditionell gute Ergebnisse“, sagt Olga Voglauer, Spitzenkandidatin und Landessprecherin der Kärntner Grünen. „Aber damit haben wir nicht rechnen können.“ In Klagenfurt freut man sich über ein Plus von 10,8 Prozent und in den Landgemeinden von 7,9 Prozent. Kräftig zugelegt haben die Grünen in Zell-Sele, Pörtschach, Maria Wörth, Krumpendorf, Keutschach, Feistritz, Maria Saal, Ludmannsdorf und in Klagenfurt. „Wir haben im ganzen Bezirk ein starkes, grünes Zeichen gesetzt – auch in Hinblick auf die kommende Gemeinderatswahl“, sagt Voglauer. Der ländliche Raum sei eine besondere Herausforderung für die Partei. Nachdem man hier so gut abgeschnitten habe, wolle man „jetzt auch die anderen Bezirke Kärntens stark machen“, sagt die Landeschefin.