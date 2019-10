Kleine Zeitung +

Semesterstart Kärntner Hochschulen werden immer internationaler

Semesterstart an der Uni Klagenfurt und der FH Kärnten mit insgesamt fast 12.000 Studierenden. An der Uni gibt es deutlich mehr Erstinskribierte als im Vorjahr, an der FH können HTL-Absolventen unter gewissen Voraussetzungen ins dritte Semester des Studiums einsteigen.