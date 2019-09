Facebook

Ragger und Angerer haben ihre Mandate fix, Wassermann und Lindner fliegen aus dem Nationalrat © Markus Traussnig

Erwin Angerer und Christian Ragger werden die Kärntner Nationalratsmandate für die FPÖ besetzen, Sie ziehen nicht mehr ins Hohe Haus ein. Wie blicken Sie, mit einem Tag Abstand, auf das Wahlergebnis?

SANDRA WASSERMANN: Es war schön, zwei Jahre lang in dieser Form für die Bürger arbeiten zu dürfen, jetzt werde ich das dort fortsetzen, wo die Partei mich braucht - auch ehrenamtlich. Ich konnte gute Kontakte aufbauen in diesen zwei Jahren, die will ich nun als Gemeinderätin in Klagenfurt einbringen.