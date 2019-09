Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei verletzte Personen mussten von den Helfern versorgt werden © KLZ/Rehfeld

Ein Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich am Samstag um 11 Uhr in der Klagenfurter Völkermarkterstraße: Ein 50-jähriger Klagenfurter lenkte seinen Pkw stadtauswärts. Bei der Kreuzung mit der Inglitschstraße übersah er, dass bereits zwei Fahrzeuge vor ihm an der Kreuzung bei Rotlicht stehengeblieben waren.