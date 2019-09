Facebook

Nach dem Sturz mit dem Fahhrad wurde der 63-Jährige ins Klinikum eingeliefert (Symbolbild) © KLZ/Fuchs

1,9 Promille Alkohol hatte ein 63-jähriger Klagenfurter im Blut, als er am Samstag um 14.30 Uhr verunglückte. Er versuchte vor einem Mehrparteienhaus in der Landeshauptstadt, die drei Stufen zur Straße mit dem Fahrrad zu bewältigen, was aufgrund seiner Alkoholisierung misslang.