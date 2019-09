Facebook

Projektleiter Thomas Pokerschnig, Stadtrat Markus Geiger und Robert Slamanig (von links). © (c) Weichselbraun Helmuth

Fast alle Klagenfurter, die schon einmal in der Impf-Hochsaison im Klagenfurter Gesundheitsamt in der Bahnhofstraße 35 waren, kennen das Bild: Eine Menschenschlange, die sich bis ins Stiegenhaus erstreckt. Viele, die warten, haben es unbequem. Wer fertig ist, muss sich an der Schlange vorbeidrücken. Solche Szenen wird es ab Februar 2020 nicht mehr geben. Denn dann sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein und das neue Gesundheitsamt in Betrieb gehen. Derzeit werden die Räume im Erdgeschoß, die jahrzehntelang an das Papierfachgeschäft Strein vermietet waren und Ende 2017 frei geworden sind, umgebaut.