Die Strandbadsaison ist für heuer vorüber. © Peutz

In den 1990er-Jahren strömten 700.000 Besucher in der Saison in das Klagenfurter Strandbad - diese Marke hat man im heurigen Sommer klar unterschritten, mit 350.000 gezählten Besuchern ist man bei den Stadtwerken aber dennoch zufrieden. Auch das Strandbad Loretto wurde mit 56.000 Besuchern gut angenommen. Trotz des holprigen Starts mit dem neuen Gastronomen ->hier geht´s zur Geschichte, sprechen die Stadtwerke von überwiegend positiven Rückmeldungen.

Ab Montagmittag ist auch die Promenade durch das Strandbad für Fußgänger wieder geöffnet. Den ganzen Winter über werden Instandsetzungsarbeiten an der Mittelbrücke durchgeführt.