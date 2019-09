Zwei Pkw waren in der Nacht auf Samstag an einer Kreuzung kollidiert. Eine 44-jährige Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Mitten in Klagenfurt

Das zerstörte Schaufenster neben dem Eingang wurde Samstagvormittag provisorisch repariert © KLZ

Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag in der Landeshauptstadt: Gegen 23 Uhr lenkte eine 44-jährige Frau aus Klagenfurt ihren Pkw von der Paradeisergasse in Richtung Bahnhofstraße. Ohne ihr Auto anzuhalten, übersetzte sie die Kreuzung. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 30-jährigen Mannes aus dem Bezirk St. Veit/Glan.