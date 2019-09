Facebook

Von links: Unterköfler-Carlet, Herzig und Hamed-Hashemi © Stephan Schild

Die Kneipper starten mit ihren Programmen in den Herbst. Am Montag feierte die Klagenfurter Kneipp Akademie ihr 15-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Feier erhielten die rund 25 Absolventen des abgeschlossenen Lehrgangs ihre Zeugnisse. Damit ist die Bahn frei für die nächsten Schüler, die sich unter anderem zum medizinischen Masseur oder zum Heilmasseur ausbilden lassen können. „Der Bedarf an diesen Berufsgruppen ist hoch. Es werden noch immer zu wenige ausgebildet“, sagte Ulrike Herzig, fachspezifische Leiterin der Akademie.