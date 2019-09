Anders als in Kärnten lag im Jahr 2017 in Klagenfurt die SPÖ voran. Die FPÖ war nur drittstärkste Partei.

Am Sonntag wird der neue Nationalrat gewählt © APA/BARBARA GINDL

73.972 Wahlberechtigte gab es bei der letzten Nationalratswahl 2017 in Klagenfurt, 75,3 Prozent nahmen ihr Wahlrecht auch in Anspruch, in Kärnten insgesamt gab es eine Wahlbeteiligung von 78,5 Prozent.