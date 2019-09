Zum Abschluss der "Week for Future" wird auf der ganzen Welt für das Klima demonstriert. Um 11.55 ist auch in Klagenfurt eine Großdemo am Heiligengeistplatz geplant. Mit groben Verkehrsbehinderungen ist nicht zu rechnen.

© Helge Bauer

Letzten Freitag startete die "Week For Future", mit der die Klimaschutzbewegung Druck auf die Teilnehmer des Uno-Klimagipfels in New York ausüben wollten.

Zum Abschluss der Woche setzen heute Schüler und Erwachsene auf der ganzen Welt ein Zeichen für den Klimaschutz. Den Anfang machten (wegen der Zeitverschiebung) Australien und Neuseeland. In dem Staat mit knapp fünf Millionen Einwohnern wurde in über 40 Städten demonstriert. Allein in der Hauptstadt Wellington gingen nach Schätzungen mehr als 40.000 Menschen auf die Straße. Auch in Klagenfurt findet heute ein Großstreik statt.Bei der 7. "Fridays for Future"-Demonstration treffen sich die jungen Aktivisten um 11.55 Uhr - also fünf vor zwölf - auf dem Heiligengeistplatz, um anschließend durch die Innenstadt zu marschieren. Davor und danach wird es Redebeiträge geben. Beim OpenMic hat jeder die Möglichkeit, seine Meinung wiederzugeben.