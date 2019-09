Zum Abschluss der "Week for Future" wurde auf der ganzen Welt für das Klima demonstriert. In Klagenfurt gingen bis zu 800 Menschen auf die Straße.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nina Havekost (rote Hose) demonstrierte gemeinsam mit 500 weiteren Teilnehmern. © Braunecker

Letzten Freitag startete die "Week For Future", mit der die Klimaschutzbewegung Druck auf die Teilnehmer des Uno-Klimagipfels in New York ausüben wollten. Zum Abschluss der Woche setzten Freitag Schüler und Erwachsene auf der ganzen Welt ein Zeichen für den Klimaschutz. In Klagenfurt marschierten, laut Auskunft der Polizei, zwischen 600 - 800 Aktivisten mit.