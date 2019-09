Nächtlicher Überfall auf Wettlokal in Klagenfurt: Räuber stürmte mit Gewehr in der Hand in das Wettlokal, bedrohte die Angestellte und flüchte mit Geld aus dem Tresor. Fahndung verlief bisher ergebnislos.

Alarmfahndung blieb vorerst ohne Erfolg © KLZ/Eder

Es war am Freitag um 3.30 Uhr in der Früh. Eine Zeit, in der Wettlokale noch offen haben. Das nutzte ein Räuber. Der maskierte Mann stürmte mit einem Gewehr in der Hand in ein Wettlokal im Klagenfurter Stadtteil St. Peter. Er bedrohte mit seiner Waffe die Angestellte. Was der geschockten Frau trotzdem sofort auffiel: Der Räuber trug rote Handschuhe.