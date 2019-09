Während man in Laibach wegen der Adria-Turbulenzen auf neue Airlines hoffen muss, vermeldet Klagenfurt einen ersten Erfolg: Lauda fliegt im Sommer zwei Mal pro Woche Palma an.

Lauda fliegt Klagenfurt-Mallorca © APA/Roland Schlager

Nur 70 Kilometer trennen die Flughäfen Klagenfurt und Laibach, der mit 1,8 Millionen Passagieren acht Mal so groß ist, wie der kürzlich teilprivatisierte Kärntner Airport. Beide Flughäfen eint, dass sie Ausbaupläne hegen. Doch aktuell sind die Turbulenzen südlich der Karawanken in Brnik deutlich heftiger als in Annabichl.