Die Bauarbeiten der Tiefgarage sind weit fortgeschritten. © (c) Daniel Raunig

Die Bauarbeiten für die Tiefgarage am Gelände der BKS-Zentrale sind weit fortgeschritten: Schon Ende April waren mehrere Mietverträge unterzeichnet, ein Teil der 226 neuen Stellplätze konnte schon genutzt werden. Die Erweiterung der Tiefgarage erfolgte parallel zum Bau des BKS-Wohnparks in der St. Veiter Straße. 50 neue Wohnungen sind entstanden, Anfang des Jahres 2020 sollen erste Mieter einziehen.Der Kleinen Zeitung liegt jetzt aber ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vor, das dem Baufortschritt Steine in den Weg legen könnte.