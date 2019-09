In Emmersdorf lässt der Pfarrer darüber abstimmen, ob die Glocken um 7 Uhr früh weiterhin läuten sollen oder nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Glockengeläut der Kirche Emmersdorf sorgt für Diskussionen im Ort © KLZ/Weichselbraun

Seit Jahrzehnten – so wirklich genau weiß niemand wie lange schon – erklingen in der Filialkirche Emmersdorf im Norden Klagenfurts um 7 und 19 Uhr die Glocken. Einst zur Strukturierung des Tages, mittlerweile aus Tradition. Nur: Eben diese Tradition stieß in den vergangenen Monaten auf Widerstand. „Es gab rund um die Kirche einige Neubauten, die Leute kamen zu uns und beklagten sich über das Geläut um 7 Uhr, daher haben wir es eingestellt“, sagt Angela Trattner, Pastoralassistentin der Pfarre Klagenfurt-Wölfnitz, zu der auch die Filialkirche Emmersdorf zählt.