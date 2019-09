Facebook

Schwacher Zwischenhocheinfluss bestimmt unser Wettergeschehen. Dabei kann sich die Sonne wiederholt und für längere Zeit gut in Szene setzen. Morgendliche Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich rasch auf. Vor allem am Vormittag und über Mittag hinaus hat es die Sonne überall leichter. "Auch auf den Bergen lichten sich die Wolken, so dass sich die Gipfel zeitweise frei zeigen und sich eine tolle Fernsicht bietet", verspricht Werner Troger (Meteorologe). Erst im Laufe des späteren Nachmittags werden die Wolken wieder deutlich mehr. Die Temperaturen: Bei föhnig auffrischendem Südwestwind liegen die Tageshöchstwerte beispielsweise im Rosental deutlich über 20 Grad.