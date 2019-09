Facebook

© Rainer Fuhrmann - Fotolia

Bisher unbekannte Täter brachen am Mittwoch, 25.September, in der Zeit zwischen 14.40 und 15.30 Uhr in ein Wohnhaus in Klagenfurt ein. Der Eigentümer war gerade nicht zu Hause. Die Einbrecher stahlen eine Brieftasche mit Bargeld sowie eine hochpreisige Markenuhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.