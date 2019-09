Am Freitag eröffnet das BG/BRG Mössingerstraße in der Messehalle 5 in Klagenfurt die Ballsaison. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schülerinnen Lisa Wilhelmer, Jana Schautzer, Julia Krall und Laura Griesser (von links) © KK/privat

Schachmatt: Unter diesem Motto geht am Freitag der Schulball des Mössingergymnasiums über die Bühne. Es ist der erste Ball der neuen Tanzsaison in Klagenfurt. „Wir haben uns für einen frühen Termin entschieden, damit wir uns danach in Ruhe auf die Matura vorbereiten können“, sagt Lehrerin Romy Schmid.

Viel Zeit nahmen Sponsorensuche und das Üben der Tänze in Anspruch. 20 lebensgroße Schachfiguren wurden gebastelt, auch Boden und Wände wurden im Schachbrettmuster dekoriert. Als Veranstaltungsort wählte man die Messehalle. „Wir haben heuer so viele Maturanten wie noch nie. Im Konzerthaus wäre zu wenig Platz“, erklärt Schmid. Einlass ist um 19 Uhr, die Polonaise beginnt um 20.30 Uhr.



Eintritt Die Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkassa 22 Euo.

Bei der Tombola werden unter anderem einsowie eineverlost. Mit einem Teil der Einnahmen will die Schule einen gemütlichen Aufenthaltsraum für die Schüler schaffen.