Woran die Kälber verendet sind, ist noch unklar (Sujetbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Im Stall eines Bauernhofes in der Marktgemeinde Maria Saal sind in der Vorwoche vier Kälber verendet. „Die Todesursache ist noch nicht bekannt“, sagt Bezirkshauptmann Johannes Leitner. Der Betrieb sei bereits in der Vergangenheit überprüft worden. Dabei habe es sich, so Leitner, um „Kleinigkeiten“ gehandelt. Es sei auch zu Pächterwechseln innerhalb der Familie gekommen. Aus dem Umfeld der Ortschaft wird das Anwesen als verwahrlost beschrieben. Die Rinder seien seit Langem in einem schlechten Zustand gewesen, heißt es.