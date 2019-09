Ein Mädchen einer dritten Klasse im Gymnasium Viktring ist an Hepatitis A erkrankt. Gesundheitsamt führt täglich zwei Desinfektionen durch und bietet Sondertermine für Impfung von Mitschülern an.

Impfung ist der beste Schutz vor Hepatitis A © Dan Race - Fotolia

Seit Dienstagnachmittag ist es im Klagenfurter Gesundheitsamt bekannt: In der Unterstufe vom Stiftsgymnasium Viktring gibt es einen Hepatitis-Fall. Ein Mädchen einer dritten Klasse ist an Hepatitis A erkrankt. "Es handelt sich um eine Einzelfall-Erkrankung", sagt Birgit Trattler, Leiterin der Abteilung Gesundheit der Stadt. Um weitere Erkrankungen zu verhindern, hat das Gesundheitsamt eine Reihe von Maßnahmen gesetzt. "Da es sich bei Hepatitis A um eine Schmierinfektion handelt, werden zwei Mal täglich die Klassenräume desinfiziert. Darüber hinaus werden die Schüler zu einer gründlichen Handhygiene angeleitet", erklärt die Ärztin. Die Desinfektion erfolgt in der großen Pause und nach Unterrichtsende. Eltern werden mit einem Schreiben über den Krankheitsfall und Maßnahmen informiert.

Ob sich Mitschüler, die nicht gegen Hepatitis geimpft sind, bereits bei dem Mädchen angesteckt haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Denn die Inkubationszeit beträgt sechs Wochen. Um Kinder vor der Erkrankung zu schützen, bietet das Gesundheitsamt einen Sondertermin fürs Impfen an: am Donnerstag, 26. September, 14 bis 16 Uhr, Gesundheitsamt, Bahnhofstraße 35.

"Das Impfen ist sinnvoll. Denn der Impfschutz ist bereits nach ein bis zwei Wochen gegeben, das heißt, ein Ausbruch der Krankheit kann verhindert werden", sagt Trattler.

Was ist Hepatitis A Ansteckung. Hepatitis A wird auch infektiöse Gelbsucht genannt. Die krankmachenden Keime werden mit dem Stuhl ausgeschieden und können durch mit Stuhl verunreinigte Hände, Gegenstände und Lebensmittel übertragen werden. Zwischen der Keimaufnahme und den ersten sichtbaren Krankheitszeichen vergehen im Mittel 25-30 Tage, maximal 42 Tage (sogenannte Inkubationszeit). Die Keimausscheidung mit dem Stuhl beginnt bereits ein bis zwei Wochen vor den ersten Krankheitszeichen. Symptome. Grippales Zustandsbild mit ungewöhnlicher Müdigkeit und Appetitlosigkeit, Fieber, Oberbauchbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Gelenks- und Muskelbeschwerden, hellem Stuhl, dunklem Harn und evtl. Gelbsucht. Es müssen nicht alle Symptome vorhanden sein