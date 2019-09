Kleine Zeitung +

Massive Pflegefehler Grazerin führte illegales Pflegeheim: vier Monate Haft

Der 60-Jährigen wurde vorgeworfen, in der Einrichtung in Pörtschach am Wörthersee wehrlose Personen gequält oder vernachlässigt zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.