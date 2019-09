Pfarrer zeigte Tat in Kirche an: Unbekannte haben mehrere Holztüren aufgebrochen und schwer beschädigt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

In Klagenfurt

Zwischen Sonntag um 19.45 Uhr und Montag um 18.30 Uhr haben Einbrecher in einer Kirche in Klagenfurt schweren Schaden angerichtet. Die bisher unbekannten Täter drangen vermutlich über eine unversperrte Außentüre ein. Anschließend brachen sie eine Holztüre auf und gelangten so ins Innere der Kirche.