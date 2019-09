Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Stefan_Weis - stock.adobe.com

Am Montag gegen 15 Uhr beobachtete eine 42-jährige Angestellte eines Drogeriemarktes in Pörtschach, wie ein Mann mehrere Toilettenartikel aus den Regalen nahm und in seiner Hose versteckte. Nachdem die erhebenden Beamten der Polizei im Geschäft eintrafen, gab der 31-jährige Klagenfurter an, dass er die hochpreisigen Herrenparfums aufgrund Geldnot stehlen wollte.