Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Der Luftdruck steigt und daher macht sich eine Zwischenbesserung bemerkbar. Schon zeitig am Tag lockert es auf und gebietsweise scheint die Sonne dann durchaus länger. Es ist von der Früh weg meist trocken. Die meisten Sonnenstunden kommen tagsüber in Richtung Villach und westlich davon zusammen. Nach Frühtemperaturen um 10 Grad schaffen die Tageshöchstwerte rund 20 Grad. Wetterempfindliche und sensible Menschen haben wegen der zu erwartenden Wetterbesserung kaum mehr Beschwerden zu befürchten. "Viel Bewegung an der frischen Luft regt den Organismus an und stärkt das Immunsystem enorm", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger.