Zwei Waffennarren standen am Montag vor Gericht. Bei einem fand die Polizei ein ganzes Nebengebäude voll Waffen, Sprengstoff und Munition. Der andere hatte "nur" etliche Maschinenpistolen und sonstige Schusswaffen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei hat ein ganzes Waffenarsenal (Symbolbild) beschlagnahmt © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Männer, 59 und 56 Jahre alt, kennen einander, beide sind Landwirte im Bezirk Völkermarkt. Der 59-Jährige war am Klagenfurter Landesgericht vor Richter Oliver Kriz zuerst an der Reihe, er hatte Unmengen an Kriegsmaterial gehortet. Staatsanwalt Helmut Jamnig sagte, unter den im August vergangenen Jahres beschlagnahmten Gegenständen seien 58,5 Kilogramm Nitrozellulosepulver gewesen, das bei Patronen oder Granaten als Treibmittel verwendet wird. Der Angeklagte meinte, er habe die gefundenen Granaten aufgemacht und sowohl das Treibmittel als auch den Sprengstoff, vornehmlich TNT, daraus entfernt. Es wurden denn auch 15,1 Kilogramm TNT gefunden, dazu 56 Kilo Patronen, 19 Kilo Kriegsmunition, mehr als 180 Kilo sonstige Munition, dazu Maschinenpistolen, Maschinengewehre und Teile davon sowie "jede Menge weitere Waffen".