Gernot Kulis alias Hans Krankl © Kulis/Facebook

60.000 Besucher haben sich seit der Eröffnung am 8. September “For Forest”, den Wald im Klagenfurter Stadion angeschaut. Unter ihnen war auch Fußballlegende Hans Krankl – zumindest in Form einer Parodie. In einem Facebook-Video parodiert Comedian Gernot Kulis, bekannt als Ö3-Callboy, den legendären “Goleador”. Nach dem 4:0 des WAC bei Mönchengladbach wollte er sich das Heimspiel gegen AS Roma anschauen, sagt Krankl alias Kulis mit dem Stadionwald im Hintergrund.