Montagfrüh ging es für die Lehrer und Schüler los. © KK/HAK Villach

Der Schultag in der HAK in Villach startete heute etwas anders, als gewohnt. Um 8.30 Uhr ging es für 15 Schüler und Lehrer per Rad von Villach in Richtung Klagenfurt. Drei Schüler wagten sich überhaupt per Laufschritt über die 42 Kilometer lange Strecke. Ziel des Marathons ist das Klagenfurter Stadion mit der Kunstinstallation "For Forest". Mit dem Bezwingen der 42 Kilometer langen Strecke, die entlang des Drauradweges und der Wörtherseesüdufer-Straße führt, will man ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. "Damit soll das Bewusstsein für den Umweltschutz bei Lehrern und Schülern gestärkt werden", sagt Direktorin Melitta Trunk. Um circa 11.30 Uhr sollen die Teilnehmer beim Stadion eintreffen.