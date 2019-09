Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwarzer Rauch steigt auf © FF Haidach

Am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr rückten mehrere Feuerwehren zur Mülldeponie in Hörtendorf aus. Im Abfallentsorgungsbetrieb in der Ziegeleistraße begann es aus bislang unbekannter Ursache zu brennen. Das Feuer soll in einem Müllcontainer ausgebrochen sein. Die schwarze Rauchsäule war von weitem zu sehen.