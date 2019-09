Facebook

Schwarzer Rauch steigt auf © FF Haidach

Die schwarze Rauchsäule war am Sonntag einige Meter hoch, als der Müll gegen 15 Uhr in einer Halle der Kärntner Abfallentsorgung GmbH (KAB) in Klagenfurt-Hörtendorf in Flammen stand. Sofort rückten die Berufsfeuerwehr und fünf freiwillige Feuerwehren aus, um den Brand zu löschen. „Es hat wieder eine Box gebrannt“, sagt Wolfgang Germ, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr (BF).