Um 9 Uhr fiel am Sonntag der Startschuss zur 23. Auflage des autofreien Tages. Bis 17 Uhr waren die Straßen rund um den See ungehindert befahrbar.

Die ersten Radfahrer machten sich um 9 Uhr auf den Weg © Daniel Raunig

Zum 23. Mal fand am Sonntag der autofreie Tag rund um den Wörthersee statt. Um 9 Uhr war der offizielle Startschuss. Die ersten Radfahrer und Skater nahmen die 44 Kilometer lange Strecke, die im Uhrzeigersinn rund um den See führt, in Angriff. Die Straßensperren waren bis 17 Uhr aufrecht. So lange konnten die begeisterten Hobbysportler stressfrei auf den Straßen unterwegs sein.