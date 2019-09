Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grafensteiner Bürgermeister Stefan Deutschmann, Landesrat Sebastian Schuschnig und Projektleiter Klaus Berger © ÖBB/Finker

Der Bahnhof Grafenstein ist ein moderner Verkehrsknotenpunkt geworden. Nach dem Ausbau der Park&Ride sowie Bike&Ride Anlagen 2016, wurde im Sommer die Buswendeschleife mit Haltestelle fertig gestellt. Durch die neue Buswendeschleife können regionale Busse zum Bahnhof zufahren und erleichtern so den Umstieg auf regionale und überregionale Zugverbindungen. ÖBB, Land Kärnten und die Marktgemeinde Grafenstein haben insgesamt 155.000 Euro in das Projekt investiert. Projektleiter Klaus Berger: „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern diesen letzten wichtigen Baustein des Projektes abschließen zu können. Als Teil der Koralmbahn ist der Bahnhof Grafenstein für die Region ein Tor, das optimale Verbindungen in alle Richtungen bietet – in Kärnten und weit darüber hinaus.